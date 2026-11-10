Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-банк запускает «Альфа-Селлер», единую платформу для онлайн-бизнеса. «Альфа-Селлер» включает несколько направлений для комплексного роста бизнеса. Например, платформа позволяет быстро запустить интернет-магазин с переносом товарного каталога из маркетплейсов и дизайном на базе ИИ. Также «Альфа-Селлер» помогает управлять продажами на маркетплейсах. Инструменты MarketGuru автоматизируют контроль цен, акций и остатков, а также оптимизируют рекламный бюджет и помогают выводить карточки в топ. Кроме того, с помощью платформы можно привлекать покупателей, управлять логистикой и финансовыми продуктами.
Акции девелопера «Самолет» на торгах Мосбиржи 10 ноября на минимуме упали на 12,37%. Резкий обвал бумаг происходил на фоне заявления компании. Девелопер не смог выкупить биржевые облигации серии БО-П05 в установленную дату, 9 ноября. Компания объяснила это техническими причинами и перенесла приобретение бумаг на 11 ноября.
Сеть универмагов Slava Concept, специализирующаяся на продукции российских дизайнеров, прекращает операционную деятельность и проходит процедуру банкротства. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на представителя компании, до конца ноября будут закрыты оставшиеся шесть торговых объектов сети. В числе ключевых причин кризиса в компании называют падение потребительского спроса на одежду и обувь, рост доли онлайн каналов, увеличение издержек и налоговой нагрузки.