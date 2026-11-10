Альфа-банк запускает «Альфа-Селлер», единую платформу для онлайн-бизнеса. «Альфа-Селлер» включает несколько направлений для комплексного роста бизнеса. Например, платформа позволяет быстро запустить интернет-магазин с переносом товарного каталога из маркетплейсов и дизайном на базе ИИ. Также «Альфа-Селлер» помогает управлять продажами на маркетплейсах. Инструменты MarketGuru автоматизируют контроль цен, акций и остатков, а также оптимизируют рекламный бюджет и помогают выводить карточки в топ. Кроме того, с помощью платформы можно привлекать покупателей, управлять логистикой и финансовыми продуктами.