На Ставрополье нашли два памятника эпохи освоения Кавказа русскими

В 21 м к северо-востоку от восточного угла памятника проходит полевая дорога к прудам, еще в 51 м находится автомобильная дорога в направлении горы Стрижамент. Археологи заложили несколько шурфов, чтобы определить границы распространения культурного слоя. За пределами укрепления его не обнаружили. В центральной части сооружения исследователи нашли археологический материал, который предварительно отнесли к XVIII–XIX векам.