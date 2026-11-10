На Ставрополье нашли два памятника эпохи освоения Кавказа русскими
В Ставропольском крае выявили два археологических памятника, связанных с историей военных укреплений на Северном Кавказе. В перечень выявленных объектов культурного наследия вошли «Редут Кубанский» в Кочубеевском округе и «Пост Извещательный» в Шпаковском округе. Соответствующие приказы управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия подписало 5 ноября. Документы опубликованы на региональном портале правовой информации.
Площадь территории «Редута Кубанского» составляет 6,5 тыс. кв. м, «Поста Извещательного» — 5,8 тыс. кв. м. Оба памятника представляют собой остатки оборонительных сооружений конца XVIII — начала XIX века. Археологический материал, обнаруженный на их территории, предварительно датируют этим же периодом.
«Пост Извещательный» находится на краю правого берега реки Тёмной. Укрепление сохранилось в виде почти полностью сглаженного земляного вала с примыкающим к нему рвом. Сооружение имеет замкнутую форму, близкую к квадратной, и ориентировано углами по сторонам света. Западный угол укрепления скруглен, что исследователи связывают с возможными оползневыми процессами. Высота сохранившегося вала составляет 20–30 см.
В 21 м к северо-востоку от восточного угла памятника проходит полевая дорога к прудам, еще в 51 м находится автомобильная дорога в направлении горы Стрижамент. Археологи заложили несколько шурфов, чтобы определить границы распространения культурного слоя. За пределами укрепления его не обнаружили. В центральной части сооружения исследователи нашли археологический материал, который предварительно отнесли к XVIII–XIX векам.
Пост «Извещательный» входил в систему военных наблюдательных пунктов, действовавших в районе Ставропольской горы. Согласно историко-краеведческим материалам о Татарском городище, во время Кавказской войны на горах Стрижамент и Недреманной находились русские укрепления. Крепость на Недреманной выполняла функции передового наблюдательного пункта. При появлении противника оттуда передавали сигнал на Извещательный пост, откуда гонец предупреждал Ставропольскую крепость. Название поста сохранилось в топонимике: южнее села Татарка расположен хутор Извещательный.
Приказы управления устанавливают границы территорий обоих археологических памятников. Ведомство также должно уведомить собственников или других законных владельцев земельных участков о необходимости соблюдать требования к содержанию и использованию объектов культурного наследия. Для территорий предусмотрен особый режим использования земли, связанный с охраной археологических памятников.