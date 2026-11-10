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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Девелопер приступил к частичному сносу «Крестов» на Арсенальной набережной

Частичный демонтаж исторического комплекса «Кресты» стартовал на Арсенальной набережной Санкт-Петербурга. Информацией об этом поделился 78.ru со ссылкой на представителя девелопера.
Извещение о планируемом сносе направили в Госстройнадзор

Извещение о планируемом сносе направили в Госстройнадзор

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Информацию о частичном сносе подтвердил директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко. Он рассказал, что подготовительные работы на территории комплекса «Кресты» проводятся в строгом соответствии с действующими разрешительными документами и согласованной проектной документацией, в том числе и демонтаж литеры И.
«Все мероприятия проводятся в установленном порядке с соблюдением предусмотренных требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия»,— подчеркнул господин Ярошенко.
До начала демонтажа, как отметил гендиректор, в Госстройнадзор направлено извещение о планируемом сносе.
Денис Петров