Девелопер приступил к частичному сносу «Крестов» на Арсенальной набережной

Информацию о частичном сносе подтвердил директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко. Он рассказал, что подготовительные работы на территории комплекса «Кресты» проводятся в строгом соответствии с действующими разрешительными документами и согласованной проектной документацией, в том числе и демонтаж литеры И.