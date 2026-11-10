Главные новости за 10 ноября. Сочи
Сочи занял последнее место среди 40 крупнейших российских городов по доступности вторичного жилья: на средний годовой доход здесь можно приобрести 3,2 кв. м. Это меньше, чем в Москве (4,8 кв. м), Санкт-Петербурге (4,6 кв. м) и Казани (5,4 кв. м).
Конкурсный управляющий обанкротившегося сочинского застройщика ООО «СМС-Девелопмент» Аркадий Черкасов объявил о проведении повторных открытых торгов. На продажу выставлено солидарное право требования к пяти физическим лицам на общую сумму 405 млн руб.
Спрос на ранние бронирования отелей на Красной Поляне на новогодние праздники вырос в 4,2 раза год к году — курорт стал одним из главных зимних направлений страны.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение нижестоящих инстанций, отказав Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора в иске к администрации города-курорта Сочи. Верховный суд РФ отказал МУП г. Сочи «Водоканал» и Росприроднадзору в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
Сочи занял седьмое место среди популярных российских направлений для бронирования апартаментов в ноябре 2026 года. На курорт пришлось около 6% заказов.