Таганрог планирует получить 8,3 млрд рублей из вышестоящих бюджетов в 2027 году
В бюджет Таганрога на 2027 год заложено 8,3 млрд руб. безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по итогам публичных слушаний по проекту бюджета на 2027–2029 годы.
По словам госпожи Камбуловой, доля собственных налоговых и неналоговых доходов в структуре городского бюджета составляет 40%. Основная часть расходов будет реализована через 23 муниципальные программы.
«Решить все накопившиеся проблемы за один бюджетный цикл невозможно, но самые острые вопросы — от ремонта дорог до модернизации социальной инфраструктуры — берем в работу в первую очередь»,— отметила глава города.
Следующим этапом станет подготовка проекта бюджета ко второму чтению. Его параметры планируется уточнить с учетом информации от управления ФНС по итогам работы главного администратора доходов и результатов публичного обсуждения.