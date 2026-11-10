Таганрог планирует получить 8,3 млрд рублей из вышестоящих бюджетов в 2027 году

В бюджет Таганрога на 2027 год заложено 8,3 млрд руб. безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова по итогам публичных слушаний по проекту бюджета на 2027–2029 годы.