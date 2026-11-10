Портфель инвестпроектов Ростовской области перевалил за триллион рублей
Капиталовложения в экономику Ростовской области по итогам 2026 года могут достигнуть 914 млрд руб., превысив первоначальный прогноз на 6,8%. В начале года региональные власти закладывали в расчёты куда более скромную цифру — около 855,8 млрд руб. Об этом заявила заместитель министра экономического развития области Марина Пономарёва. По данным чиновницы, только за январь–сентябрь текущего года в регионе удалось завершить 121 инвестиционный проект на суммарный объём более 85 млрд рублей. Эти сведения распространило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на профильное ведомство.
Вместе с тем, по расчетам министерства, реальный прирост вложений в основной капитал в сопоставимых ценах составит по итогам года лишь 0,1%. Более существенной динамики в регионе ждут позднее: к 2029 году планируется добиться увеличения фактического объема инвестиций на 5,9% относительно показателей 2025 года.
«Мы рассчитываем, что реализация тех инвестиционных проектов, которые сейчас находятся в портфеле Ростовской области, позволит нам с 2027 года всё-таки выйти на положительные темпы роста по инвестициям», — отметила госпожа Пономарёва.
Среди факторов, сдерживающих деловую активность, представитель ведомства особо выделила сохраняющуюся жёсткость денежно-кредитной политики, которая по-прежнему ограничивает приток частного капитала в экономику региона.
Ранее сообщалось, что до конца 2026 года на Дону намечено завершить в общей сложности 340 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 270 млрд руб. По состоянию на начало мая в региональном реестре числилось свыше 600 проектов с суммарным объемом финансирования, превышающим 1 трлн руб.