Портфель инвестпроектов Ростовской области перевалил за триллион рублей

Капиталовложения в экономику Ростовской области по итогам 2026 года могут достигнуть 914 млрд руб., превысив первоначальный прогноз на 6,8%. В начале года региональные власти закладывали в расчёты куда более скромную цифру — около 855,8 млрд руб. Об этом заявила заместитель министра экономического развития области Марина Пономарёва. По данным чиновницы, только за январь–сентябрь текущего года в регионе удалось завершить 121 инвестиционный проект на суммарный объём более 85 млрд рублей. Эти сведения распространило издание «Ведомости Юг» со ссылкой на профильное ведомство.