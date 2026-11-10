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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Комтранс Петербурга предупредил о взломе своей группы в соцсети «ВКонтакте»

Во второй половине дня 10 ноября пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщила о взломе официальной группы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Группу Комтранса взломали

Группу Комтранса взломали

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В Telegram-канале ведомства появилось сообщение о том, что все посты и репосты, которые недавно появились в группе, не имеют отношения к Комтрансу.
«Просим не доверять размещаемой там информации»,— отмечено в публикации.
В настоящее время техслужбы принимают необходимые меры, чтобы восстановить доступ к сообществу.
Денис Петров