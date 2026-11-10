На Дону кандидатам дали больше времени на регистрацию после отмены отказа избиркома
В Ростовской области установили дополнительные сроки подачи документов для регистрации кандидатов, если отказ избирательной комиссии в заверении списка был отменен. Соответствующие изменения в областной закон «О выборах и референдумах в Ростовской области» приняло Законодательное собрание региона. С текстом документа ознакомился «Ъ-Ростов».
Согласно поправкам, после отмены отказа избирательная комиссия должна повторно рассмотреть вопрос о заверении списка кандидатов не позднее чем через один день после вступления в силу решения суда или принятия соответствующего решения вышестоящей комиссии.
После заверения списка документы, необходимые для регистрации кандидатов, можно будет подать и после установленного законом срока. На это отводится не более пяти дней со дня принятия решения о заверении списка. При этом документы должны быть представлены не позднее чем за 15 дней до голосования.
Избирательная комиссия в таком случае должна принять решение о регистрации кандидата или списка либо об отказе в регистрации в течение установленного законом срока, но не позднее чем за восемь дней до дня голосования.
Закон вступил в силу.