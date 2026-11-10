Финансирование избранных НКО в Дагестане за год выросла до 1,66 млрд рублей
В 2026 году объем финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Дагестане достиг почти 1,66 млрд руб. Это на 24% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель 2023 года. Такие данные представили на заседании Координационного совета по организации доступа НКО к бюджетному финансированию под руководством врио вице-премьера республики Абдурахмана Махмудова.
В Дагестане зарегистрировано 3 166 некоммерческих организаций. При этом статус социально ориентированных имеют 361 из них — около 11,4% от общего числа. Именно такие организации могут получать государственную поддержку на реализацию социальных проектов и оказание услуг населению.
Общая сумма поддержки в 2026 году составила 1 млрд 659,95 млн руб. Если исходить из заявленного роста на 24%, годом ранее на эти цели направили около 1,34 млрд руб.
Наибольшую сумму из республиканского бюджета предусмотрели по линии министерства образования и науки. Деньги направляют на возмещение расходов социально ориентированных НКО, которые оказывают образовательные услуги, в том числе содержат и обучают детей с инвалидностью.
Один из примеров такого финансирования — Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез». В ноябре 2024 года правительство республики утвердило порядок предоставления ей субсидии на содержание и обучение детей-инвалидов. В феврале 2026 года Минобрнауки Дагестана выпустило новый приказ, регулирующий предоставление этой помощи. Документ распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Субсидия покрывает расходы организации на содержание и обучение детей с инвалидностью.
Еще одно направление государственной поддержки — гранты главы Дагестана на гражданские инициативы. В августе 2026 года по итогам первого конкурса 44 проекта некоммерческих организаций получили в общей сложности 71,7 млн руб. На конкурс поступило 75 заявок, 67 из них прошли первоначальную проверку и были допущены к независимой экспертизе.
Второй конкурс 2026 года также привлек интерес некоммерческого сектора. На него поступило 50 заявок, из которых 46 проектов прошли проверку на соответствие условиям отбора и были направлены на независимую экспертизу.
При этом 71,7 млн руб. грантовой поддержки нельзя считать частью всей суммы в 1,66 млрд руб. как отдельным дополнительным финансированием: опубликованные сведения не позволяют установить, как именно эти направления учитываются в общей статистике.
Государственная поддержка некоммерческого сектора в республике регулируется законом Дагестана №105 от 30 декабря 2013 года. Он предусматривает финансовую, имущественную и информационную помощь НКО, а также возможность размещать у них заказы на товары, работы и услуги для государственных нужд. Закон также предусматривает ведение реестра организаций — получателей господдержки.
На заседании Координационного совета участники утвердили план работы на 2027 год. Кроме того, в состав совета решили включить руководителей нескольких профильных министерств. Это должно расширить межведомственное взаимодействие при распределении бюджетных средств и привлечении НКО к оказанию социальных услуг.