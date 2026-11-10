Финансирование избранных НКО в Дагестане за год выросла до 1,66 млрд рублей

В 2026 году объем финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) в Дагестане достиг почти 1,66 млрд руб. Это на 24% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель 2023 года. Такие данные представили на заседании Координационного совета по организации доступа НКО к бюджетному финансированию под руководством врио вице-премьера республики Абдурахмана Махмудова.