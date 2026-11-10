ФАС обратилась к производителям на фоне дела о дискриминации воронежского комбината

Федеральная антимонопольная служба призвала производителей продуктов сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей. Обращение было опубликовано на ресурсах ФАС 10 ноября. В ведомстве напомнили, что ранее возбудили дело в отношении ООО «Агроторг» (юрлица торговой сети «Пятерочка») по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината в Воронежской области.