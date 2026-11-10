ФАС обратилась к производителям на фоне дела о дискриминации воронежского комбината
Федеральная антимонопольная служба призвала производителей продуктов сообщать о случаях дискриминации со стороны торговых сетей. Обращение было опубликовано на ресурсах ФАС 10 ноября. В ведомстве напомнили, что ранее возбудили дело в отношении ООО «Агроторг» (юрлица торговой сети «Пятерочка») по признакам дискриминации Россошанского молочного комбината в Воронежской области.
«Служба анализирует каждое такое обращение на предмет наличия нарушений торгового законодательства и при необходимости применяет меры реагирования»,— подчеркнули в ФАС.
В октябре «Ъ-Черноземье» рассказывал, что дело о нарушении торгового законодательства в отношении «Пятерочки» возбудили после того, как сеть, по данным ФАС, сократила закупки молока Россошанского молочного комбината на 96,5%, продолжая при этом продавать продукцию других поставщиков. Уточнилось, что ранее в управление ФАС по Воронежской области поступили обращения граждан «об отсутствии молока местного производителя» в магазинах сети. Молочный комбинат, в свою очередь, уведомил, что с августа ООО «Агроторг» прекратило закупать отдельные позиции продукции, аргументировав это низкими продажами.
«В настоящий момент ведомство изучает аналогичные обращения, поступившие от ряда производителей кондитерских изделий в отношении торговых сетей. ФАС напоминает, что взаимоотношения между производителями и торговыми сетями напрямую влияют на ценообразование для потребителей»,— заявили в ведомстве.
В октябре также сообщалось, что Россельхознадзор проверил образцы готовой мясной и молочной продукции из магазинов сети «Светофор» в Орловской области. В 13 пробах молочных продуктов были установлены признаки фальсификации — наличие растительных масел и жиров на растительной основе.