Жителям Дагестана вернули более 7,6 млн рублей за необоснованные начисления ЖКХ
В Дагестане жителям вернули более 7,6 млн руб. за необоснованно начисленные платежи за жилищно-коммунальные услуги. Об этом на совещании под руководством главы республики Федора Щукина сообщил руководитель региональной Госжилинспекции Арсен Гаджиев.
По его словам, в 2026 году инспекция провела 1 319 проверок управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок выдано 688 предписаний об устранении нарушений и составлено 466 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 16,4 млн руб.
Федор Щукин призвал продолжить контроль за работой организаций ЖКХ и обеспечить привлечение нарушителей к ответственности.
Также Арсен Гаджиев сообщил, что в 2014–2025 годах капитальный ремонт провели почти в 1 тыс. многоквартирных домов республики. Жилищные условия в результате улучшились у 139,3 тыс. жителей.