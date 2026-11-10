Жителям Дагестана вернули более 7,6 млн рублей за необоснованные начисления ЖКХ

По его словам, в 2026 году инспекция провела 1 319 проверок управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По итогам проверок выдано 688 предписаний об устранении нарушений и составлено 466 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов превысила 16,4 млн руб.