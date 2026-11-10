Главные новости за 10 ноября. Кавказ
За 10 месяцев 2026 года погрузка на железной дороге в Ставропольском крае составила 3,8 млн тонн. Это на 4% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе СКЖД. Наибольший объем пришелся на зерно — 1,4 млн тонн (+24%). Погрузка химических и минеральных удобрений снизилась на 6,7%, до 1,3 млн тонн, нефти и нефтепродуктов — на 3,8%, до 679 тыс. тонн.
Совокупная кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к сегменту «Производственная деятельность» в Ставропольском крае, после новой государственной оценки может увеличиться с 69 млрд до 3,812 трлн руб. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил источник в АПК Ставрополья. По его словам, такая переоценка может привести к многократному росту налоговой нагрузки на сельхозпредприятия, в том числе на те, которые не используют принадлежащие им объекты.
Выезда в Грузию по Военно-Грузинской дороге в Северной Осетии ожидают 1 812 большегрузов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Военно-Грузинская дорога и Транскавказская автомагистраль открыты для движения транспорта. В электронной очереди – 993 большегруза, еще 819 находятся на стоянках», — говорится в сообщении.
Количество организаций в отраслях агропромышленного комплекса Дагестана за январь–октябрь 2026 года уменьшилось на 140, или на 1,63%, до 8,44 тыс. При этом число юридических лиц, находящихся на разных стадиях банкротства, за девять месяцев сократилось с 24 до 17. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в аналитическом сервисе «Контур.Фокус». За январь–сентябрь 2026 года в республике инициировали два новых дела о банкротстве юридических лиц в аграрном секторе. Это столько же, сколько за аналогичный период прошлого года. В отношении индивидуальных предпринимателей новых дел в текущем году не зафиксировано, тогда как годом ранее их было два.
Махачкала — среди городов, где на 1 тыс. жителей приходится менее одной квартиры на первичном рынке: показатель составляет 0,6 лота. Такие данные приводит «Циан». Меньше всего новостроек в пересчете на жителей — в Саратове: там обеспеченность составляет 0,1 лота на тысячу человек. С Махачкалой второе место с конца разделили Тольятти и Самара — также по 0,6 лота. Замыкает тройку аутсайдеров Набережные Челны с показателем 1,1 лота.
Товарооборот Ставропольского края с Индией в первом полугодии 2026 года достиг $17,9 млн. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом экспорт ставропольской продукции увеличился в 1,9 раза, до $3,8 млн, а импорт из Индии — в 1,3 раза, до $14,1 млн. Такие данные привел министр экономического развития края Антон Доронин. Основу экспорта составляют шерсть, тонкий и грубый волос животных, пряжа, ткани и продукция химической промышленности. При этом импорт из Индии превышает экспорт почти в 3,7 раза. Его стоимостной объем за январь—июнь составил $14,1 млн. Подробную товарную структуру индийских поставок Антон Доронин не раскрыл.
Карачаево-Черкесское УФАС потребовало повторно провести аукцион на приобретение и установку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД стоимостью 100 млн руб., следует из данных ЕИС Закупки. После жалобы ООО «Система» служба выявила нарушения в техническом задании. К этому моменту участники снизили цену на 60% — до 40 млн руб., однако результаты торгов пришлось отменить.