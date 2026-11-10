С музыкантом Александром Чернецким простятся в Феодоровском соборе
Лидера легендарной рок-группы «Разные люди» Александра Чернецкого похоронят на Богословском кладбище. Церемония прощания с ним запланирована на полдень 12 ноября. Она пройдет в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью музыканта.
Новости о смерти Александра Чернецкого появились 8 ноября. Музыкант скончался в результате продолжительной болезни на 61-м году жизни.
В конце 1980-х Александр Чернецкий был участником «Группы продленного дня» (ГПД). В 1989 году после кадровых перестановок группа была переименована в «Разных людей».
С серьезными проблемами со здоровьем артист столкнулся в начале 1990-х. Это его не сломило. Он продолжил выступать на сцене. Друзья-музыканты помогали ему оплачивать тяжелые операции.