С музыкантом Александром Чернецким простятся в Феодоровском соборе

Лидера легендарной рок-группы «Разные люди» Александра Чернецкого похоронят на Богословском кладбище. Церемония прощания с ним запланирована на полдень 12 ноября. Она пройдет в Феодоровском соборе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на семью музыканта.