Главные новости за 10 ноября. Ростов-на-Дону и область
Власти Ростовской области планируют направить на жилищно-коммунальное хозяйство 25,4 млрд руб. в 2027 году. Это примерно на 15% больше, чем предусмотрено на модернизацию отрасли в 2026 году (более 22 млрд руб.). В 2028 году расходы по этому разделу могут вырасти до 31,5 млрд руб., а в 2029 году сократиться до 10,6 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Налоговые поступления от малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в бюджет Ростовской области в 2027 году снизятся на 3,9%, или на 1,4 млрд рублей, — до 33,8 млрд рублей по сравнению с уточненным планом на 2026 год. Такие данные содержатся в материалах к проекту областного бюджета на 2027–2029 годы, с которыми ознакомились «Ведомости Юг». Основная причина — падение сборов по упрощенной системе налогообложения (УСН): на 1,8 млрд рублей, или на 6,1%, до 28 млрд рублей.
Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области в 2029 году может составить 130 млрд руб., что на 17,2% меньше показателя 2027 года. Это следует из проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, с которым ознакомился «Ъ-Ростов». В 2027 году на перечисления муниципалитетам предусмотрено 157,05 млрд руб., в 2028-м — 156,63 млрд руб. Основную часть трансфертов в 2027 году составят субвенции — 104,69 млрд руб. Еще 38,45 млрд руб. запланировано направить в виде субсидий, 10,48 млрд руб. — дотаций, 3,43 млрд руб. — прочих межбюджетных трансфертов.
Арбитражный суд Ростовской области наложил арест на сухогруз «Морская принцесса», принадлежащий компании с Маршалловых Островов, — данные появились в картотеке арбитражных дел 3 ноября. Причиной стал долг по оплате стоянки в порту донской столицы: задолженность превысила 136,2 млн рублей. Истцом выступает ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Требования предъявлены компании «СИ ПРИНЦЕСС МАРИН ЛТД», зарегистрированной на Маршалловых Островах. Суд удовлетворил ходатайство порта об обеспечительных мерах: арест судна призван не допустить его вывода за пределы юрисдикции и упростить взыскание средств с иностранного судовладельца.
Объем выдачи розничных кредитов в Ростовской области в октябре 2026 года снизился на 34,9% по сравнению с сентябрем — до 24,2 млрд рублей. Месяцем ранее жители региона оформили кредиты на 37,2 млрд рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По темпам снижения кредитования область вошла в число регионов с наиболее заметным падением выдачи. Среди 30 субъектов РФ, лидирующих по объемам розничного кредитования, более существенное сокращение зафиксировано лишь в Санкт-Петербурге (минус 38,8%) и Башкирии (минус 35,1%). Далее следуют Москва (минус 34,1%) и Ленинградская область (минус 33,9%).
В Ростовской области в 2027 году расходы на обеспечение деятельности Ростовского бизнес-инкубатора планируют сократить до 11,4 млн руб. против 15,7 млн руб., предусмотренных бюджетом на 2026 год. Снижение составит около 4,3 млн руб., или 27,3%. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета региона на 2027 год, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Власти Ростовской области планируют в 2027 году получить от банков на 31 млрд руб. больше, чем направить на погашение кредитов. Эта сумма предусмотрена в проекте бюджета в качестве чистого источника финансирования дефицита, который к первому чтению прогнозируется на уровне 29,7 млрд руб. В 2028 году чистый объем банковских заимствований составит 20,9 млрд руб. при дефиците 20 млрд руб., в 2029 году — 11,7 млрд руб. при дефиците 9,8 млрд руб. Соответствующая информация содержится в проекте бюджета на 2027-2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».