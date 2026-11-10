Источником дымовой завесы и грохота в Кронштадте стали плановые учения Минобороны РФ
Жители Кронштадта пожаловались днем 10 ноября на громкие звуки и едкий дым. Как выяснили СМИ, источником грохота и дымовой завесы стали плановые учения Минобороны РФ.
Версия, которую изначально распространяли в сети кронштадтцы, оказалась ошибочной. Предполагали, что это последствия очередных съемок фильма или сериала.
О том, что на самом деле происходит в городе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Кронштадтского района.
«Это были плановые учения Минобороны»,— ответили журналистам.