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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Источником дымовой завесы и грохота в Кронштадте стали плановые учения Минобороны РФ

Жители Кронштадта пожаловались днем 10 ноября на громкие звуки и едкий дым. Как выяснили СМИ, источником грохота и дымовой завесы стали плановые учения Минобороны РФ.
В Кронштадте прошли учения

В Кронштадте прошли учения

Александр Коряков / Коммерсантъ

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Версия, которую изначально распространяли в сети кронштадтцы, оказалась ошибочной. Предполагали, что это последствия очередных съемок фильма или сериала.
О том, что на самом деле происходит в городе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Кронштадтского района.
«Это были плановые учения Минобороны»,— ответили журналистам.