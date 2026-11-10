В Ростовской области высадили 1,35 тысяч гектаров леса
В Ростовской области в 2026 году высадили лесные культуры на площади 1,35 тыс. га, выполнив годовой план по искусственному лесовосстановлению. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Кроме того, специалисты провели дополнение лесных культур на площади 700 га, завершили агротехнический уход за посадками, подготовку участков и обработку почвы. Основными породами при лесовосстановлении стали сосна обыкновенная, сосна крымская и акация белая.
В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году для лесных хозяйств приобрели восемь тракторов, а также средства защиты и экипировку для лесных пожарных. Впервые было предусмотрено финансирование содержания лесных питомников. Обливский, Шолоховский и Каменский питомники получили 36 единиц техники и оборудования.
Отдельным направлением остается ликвидация последствий лесных пожаров. По данным регионального Минприроды, площадь погибших лесных насаждений на землях лесного фонда сократилась с 6,4 тыс. га в 2022 году до 5,4 тыс. га в 2025 году. Работы по санитарному состоянию лесов, включая разработку горельников, находятся на контроле ведомства.