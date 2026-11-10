В Ростовской области высадили 1,35 тысяч гектаров леса

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие» в 2026 году для лесных хозяйств приобрели восемь тракторов, а также средства защиты и экипировку для лесных пожарных. Впервые было предусмотрено финансирование содержания лесных питомников. Обливский, Шолоховский и Каменский питомники получили 36 единиц техники и оборудования.