С воронежца взыскали компенсацию за изображения «Смешариков» на сайте

По данным Rusprofile, ООО «Смешарики» зарегистрировано в марте 2003 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Управляющая организация и единственный учредитель — ленинградское ООО «Продюсерский центр „Рики“» (общество принадлежит Любови Поповой и Анастасии Поповой). По итогам 2025 года выручка ООО «Смешарики» составила 453 млн руб., увеличившись на 26,3% по сравнению с 2024 годом (359 млн руб.). При этом чистая прибыль сократилась более чем вдвое — с 69 млн до 31 млн руб.

ООО «Мармелад медиа» зарегистрировано в апреле 2004 года в Москве. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Уставный капитал общества составляет 3,5 млн руб. Генеральным директором компании является Майя Москвичева. Собственность распределена между двумя юридическими лицами: ООО «Продюсерский центр „Рики“» Любови Поповой и Анастасии Поповой и ООО «Смешарики». По итогам 2025-го выручка компании составила 427 млн руб., увеличившись на 25,1% по сравнению с 2024 годом (341 млн руб.). Чистая прибыль выросла более чем в четыре раза — с 590 тыс. до 2,5 млн руб.