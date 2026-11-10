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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

С воронежца взыскали компенсацию за изображения «Смешариков» на сайте

Новоусманский районный суд Воронежской области частично удовлетворил иск ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад медиа» к местному жителю о защите исключительных прав. Поводом для разбирательства стало размещение на сайте, администратором доменного имени которого является ответчик, изображений персонажей анимационного сериала «Смешарики» без разрешения правообладателей. С воронежца взыскали по 20 тыс. руб. в пользу каждой компании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Василий Дерюгин

Истцы указали, что на сайте незаконно использовались объекты интеллектуальной собственности: образы Ежика, Копатыча, Пина, Бараша, Лосяша, Нюши, Совуньи и Кар-Карыча. Кроме того, ООО «Мармелад Медиа» заявило о нарушении исключительных прав на товарные знаки, используемые на основании лицензионного договора.
Ответчик признал, что размещал изображения персонажей без разрешения, но посчитал сумму компенсации слишком высокой. Он ссылался на отсутствие грубого нарушения и крупного дохода от продаж.

По данным Rusprofile, ООО «Смешарики» зарегистрировано в марте 2003 года в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. Управляющая организация и единственный учредитель —  ленинградское ООО «Продюсерский центр „Рики“» (общество принадлежит Любови Поповой и Анастасии Поповой). По итогам 2025 года выручка ООО «Смешарики» составила 453 млн руб., увеличившись на 26,3% по сравнению с 2024 годом (359 млн руб.). При этом чистая прибыль сократилась более чем вдвое — с 69 млн до 31 млн руб.

ООО «Мармелад медиа» зарегистрировано в апреле 2004 года в Москве. Основной вид деятельности — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав. Уставный капитал общества составляет 3,5 млн руб. Генеральным директором компании является Майя Москвичева. Собственность распределена между двумя юридическими лицами: ООО «Продюсерский центр „Рики“» Любови Поповой и Анастасии Поповой и  ООО «Смешарики». По итогам 2025-го выручка компании составила 427 млн руб., увеличившись на 25,1% по сравнению с 2024 годом (341 млн руб.). Чистая прибыль выросла более чем в четыре раза — с 590 тыс. до 2,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронеже суд частично удовлетворил иск АО «Киностудия „Союзмультфильм“» и ООО «Союзмультфильм» к индивидуальному предпринимателю Андрею Бельскому из Брянска и взыскал с него по 1 тыс. руб. компенсации в пользу каждой компании за продажу контрафактной продукции в виде мягкой игрушки «Чебурашка».
Мария Свиридова