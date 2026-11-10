Официальные курсы валют ЦБ на 11 ноября
|Австралийский доллар
|57,1567
|Английский фунт
|110,6399
|Белорусский рубль
|27,4988
|Гонконгский доллар*
|10,5211
|Дирхам ОАЭ
|22,4775
|Доллар США
|82,5486
|Евро
|92,3966
|Индийская рупия**
|87,9506
|Казахстанский тенге**
|18,3858
|Канадский доллар
|58,4498
|Китайский юань
|12,3845
|СДР
|111,8401
|Сингапурский доллар
|64,5769
|Турецкая лира*
|16,4660
|Украинская гривна*
|18,1776
|Шведская крона*
|84,0275
|Швейцарский франк
|100,5587
|Японская иена**
|52,2096
*За 10. **За 100.