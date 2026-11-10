Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 11 ноября

Австралийский доллар57,1567
Английский фунт110,6399
Белорусский рубль27,4988
Гонконгский доллар*10,5211
Дирхам ОАЭ22,4775
Доллар США82,5486
Евро92,3966
Индийская рупия**87,9506
Казахстанский тенге**18,3858
Канадский доллар58,4498
Китайский юань12,3845
СДР111,8401
Сингапурский доллар64,5769
Турецкая лира*16,4660
Украинская гривна*18,1776
Шведская крона*84,0275
Швейцарский франк100,5587
Японская иена**52,2096

*За 10. **За 100.