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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Черноземье

Россошанские «Минудобрения» присоединят две компании

АО «Минудобрения» уведомило о реорганизации путем присоединения московского АО «Спецхимпроект» и россошанского ООО «Инвестиционная химическая компания». Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», «Минудобрения» с июля 2026 года выступают единственным учредителем первой организации, а с начала сентября — второй.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестиционная химическая компания» (ИХК) было зарегистрировано в Россоши Воронежской области в 2022 году. Компания занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Как и «Минудобрения», она управляется АО «Росхим». Актуальные данные о выручке не опубликованы, однако известно, что 2025 год ИХК закончила с чистой прибылью 209 тыс. руб., а 2024-й — с убытком 209 тыс. руб.

АО «Спецхимпроект» было учреждено в Москве в 2017 году для деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Михаил Якущенко. Общество также не отчитывалось о выручке за последние два года. При этом известно, что они были для него убыточными: в 2024-м показатель составлял 22,3 млн руб., в 2025-м — 27,4 млн руб.

Для «Минудобрений» это вторая реорганизация за последние месяцы. В сентябре 2026 года они завершили присоединение ООО «Россошанский агротрейд» — торговая структура была ликвидирована как отдельное юрлицо. Тогда же уставный капитал предприятия был увеличен с 959 млн до 3 млрд руб.
Алина Морозова