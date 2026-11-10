Россошанские «Минудобрения» присоединят две компании

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Инвестиционная химическая компания» (ИХК) было зарегистрировано в Россоши Воронежской области в 2022 году. Компания занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки. Как и «Минудобрения», она управляется АО «Росхим». Актуальные данные о выручке не опубликованы, однако известно, что 2025 год ИХК закончила с чистой прибылью 209 тыс. руб., а 2024-й — с убытком 209 тыс. руб.

АО «Спецхимпроект» было учреждено в Москве в 2017 году для деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Михаил Якущенко. Общество также не отчитывалось о выручке за последние два года. При этом известно, что они были для него убыточными: в 2024-м показатель составлял 22,3 млн руб., в 2025-м — 27,4 млн руб.