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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Волгограде установят 20-метровую новогоднюю ель за 24 млн рублей

И другие праздничные композиции
Информационное агентство Волгограда подвело итоги аукциона на поставку новогодней елки и четырех алюминиевых фигур для празднования Нового года. Закупка обошлась бюджету 23,8 млн руб.

Нина Шевченко / Коммерсантъ

Победителем стало ООО «Завод консолей» из Ленобласти. На аукцион подавали две заявки, но одну отклонили из-за несоответствия по составу, содержанию и оформлению.

ООО «Завод консолей» зарегистрировано в городском поселке Федоровское Тосненского района в 2018 году. Компания работает в сфере производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С 30 июня 2020 года должность гендиректора занимает Кирилл Зарубин. Компанию учреждает Андрей Пикулин. В прошлом он владел еще тремя петербургскими фирмами в сфере розничной и оптовой торговли. В 2025 году выручка «Завода консолей» достигла 394 млн руб., а чистая прибыль возросла до 55 млн руб. Компания в марте 2022 года зарегистрировала товарный знак CONSO. На сайте юрлица указано, что CONSO — это производственно-проектная компания, которая с 2012 года занимается городским оформлением полного цикла: проектирует, производит и устанавливает световые украшения и ландшафтные скульптуры.

По условиям контракта, в Волгоград привезут световую уличную ель высотой от 19,5 до 20,5 м и весом около трех тонн. В комплект войдут светодиодная нить, крепежный диск для макушки, гибкие стяжки, выпрямитель, система быстрого монтажа, декоративный столб, прожектор, шкаф управления и украшения. К ели прилагается световой шатер.
Также исполнитель изготовит и поставит фигуры «Русское чаепитие» в виде самовара и двух крупных чашек с блюдцами. Их высота составит около шести метров, а ширина — около трех, покрытие изготовят из золотой порошковой эмали. Также контракт предусматривает светящуюся холодным белым светом матрешку, Деда Мороза и Снегурочку. Все фигуры должны быть сделаны из алюминия. Праздничные композиции планируют установить в Волгограде до 25 декабря.
Нина Шевченко