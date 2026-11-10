В Волгограде установят 20-метровую новогоднюю ель за 24 млн рублей

ООО «Завод консолей» зарегистрировано в городском поселке Федоровское Тосненского района в 2018 году. Компания работает в сфере производства строительных металлических конструкций, изделий и их частей. С 30 июня 2020 года должность гендиректора занимает Кирилл Зарубин. Компанию учреждает Андрей Пикулин. В прошлом он владел еще тремя петербургскими фирмами в сфере розничной и оптовой торговли. В 2025 году выручка «Завода консолей» достигла 394 млн руб., а чистая прибыль возросла до 55 млн руб. Компания в марте 2022 года зарегистрировала товарный знак CONSO. На сайте юрлица указано, что CONSO — это производственно-проектная компания, которая с 2012 года занимается городским оформлением полного цикла: проектирует, производит и устанавливает световые украшения и ландшафтные скульптуры.