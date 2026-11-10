В Ростове автора антироссийского фильма приговорили к 20 годам
Южный окружной военный суд приговорил Нестора Штормового к 20 годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористической организации и государственной измене. Первые пять лет он должен провести в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Суд установил, что Штормовой, находясь в Крыму и Севастополе, связался с представителем украинского партизанского движения «АТЕШ», признанного террористической организацией и запрещенного в России. Он выразил готовность действовать в ее интересах и заниматься информационно-пропагандистской работой.
По версии суда, с 1 августа 2024 года по 22 марта 2025 года Штормовой подготовил сценарий антироссийского фильма и снял видеоматериалы в разных локациях Севастополя, в том числе с участием другого человека. Содержание фильма, как указано в материалах дела, было направлено на дискредитацию российской власти и Вооруженных сил, а также отрицание вхождения Крыма в состав России.
Штормовой признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 УК РФ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.