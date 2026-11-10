В Ростове автора антироссийского фильма приговорили к 20 годам

По версии суда, с 1 августа 2024 года по 22 марта 2025 года Штормовой подготовил сценарий антироссийского фильма и снял видеоматериалы в разных локациях Севастополя, в том числе с участием другого человека. Содержание фильма, как указано в материалах дела, было направлено на дискредитацию российской власти и Вооруженных сил, а также отрицание вхождения Крыма в состав России.