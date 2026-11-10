Старый хлебозавод восстановили в Володарске за 250 млн рублей
Здание простаивавшего более 20 лет хлебозавода в городе Володарске (относится к территории опережающего развития, ТОР) реконструировали под новое производство. Инвестор ООО «Атлантис» вложил в проект 250 млн руб., сообщили в правительстве Нижегородской области.
После выхода на проектную мощность компания планирует производить 1,3 тыс. т хлебобулочной и кондитерской продукции в год. На предприятии создано 180 рабочих мест.
Генеральный директор компании Андрей Новиков рассказал, что планируется дальнейшее расширение производства и сети фирменных магазинов.
Губернатор Глеб Никитин отметил, что в Нижегородской области активно развивается пищевая промышленность: только за первое полугодие 2026 года объем производства в этой отрасли вырос почти на 6%.