Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти восьмимесячной девочки на Ставрополье

По данным ведомства, в декабре прошлого года у девочки поднялась температура. В течение суток мать трижды вызывала скорую помощь, однако прибывавшие медики расценивали состояние ребенка как простудное и ограничивались снятием симптомов. В больницу девочку госпитализировали только спустя два дня. Там, как утверждается в обращении матери, критическое состояние ребенка своевременно не выявили и необходимую помощь не оказали. Через два дня после госпитализации девочка умерла.