Лжесиловик в Петербурге похитил 35 млн рублей под предлогом производства БПЛА
Подозреваемого в хищении у предпринимателя 35 млн рублей якобы на производство БПЛА задержали сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Согласно версии следствия, мужчина в 2022 году выдал себя за высокопоставленного сотрудника органов безопасности и обманным путем выманил у своей знакомой 35 млн рублей. Он говорил ей, что деньги пойдут на производство БПЛА, но распорядился ими по своему усмотрению.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») возбудил Следственный отдел по Петроградскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу. Подозреваемого заключили под стражу. Следователи и оперативники проводят дополнительные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступления.