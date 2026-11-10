Лжесиловик в Петербурге похитил 35 млн рублей под предлогом производства БПЛА

Согласно версии следствия, мужчина в 2022 году выдал себя за высокопоставленного сотрудника органов безопасности и обманным путем выманил у своей знакомой 35 млн рублей. Он говорил ей, что деньги пойдут на производство БПЛА, но распорядился ими по своему усмотрению.