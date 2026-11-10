На развитие беспилотной авиации на Дону направили 676 млн рублей
На региональный проект по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем и комплектующих в Ростовской области в 2026 году предусмотрено 676,6 млн руб. К концу сентября средства освоены в полном объеме. Об этом говорится в отчете правительства региона о реализации программы развития промышленности и энергетики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В рамках проекта заключено соглашение между областным министерством промышленности и энергетики и Научно-производственным центром беспилотных авиационных систем Ростовской области. Центру предоставили субсидию на создание сети научно-производственных центров испытаний и компетенций в сфере беспилотных технологий.
Из шести контрольных точек проекта к концу сентября достигнуты четыре, две из них — досрочно. В числе выполненных мероприятий — мониторинг закупочной документации и заключения контрактов на поставку технологического оборудования. Еще две контрольные точки запланированы до конца года.