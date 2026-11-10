Промпредприятиям Дона предоставили 305 млн рублей льготных займов

Промышленным предприятиям Ростовской области предоставили 305 млн руб. льготных займов в рамках региональной программы развития промышленности. За девять месяцев 2026 года фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок компаний на получение финансирования. Об этом говорится в отчете правительства региона о реализации программы развития промышленности и энергетики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».