Промпредприятиям Дона предоставили 305 млн рублей льготных займов
Промышленным предприятиям Ростовской области предоставили 305 млн руб. льготных займов в рамках региональной программы развития промышленности. За девять месяцев 2026 года фонд развития промышленности рассмотрел шесть заявок компаний на получение финансирования. Об этом говорится в отчете правительства региона о реализации программы развития промышленности и энергетики, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По данным документа, региональный фонд развития промышленности провел девять заседаний наблюдательного совета. Также специалисты оказали консультационную поддержку восьми предприятиям по вопросам привлечения льготных заемных средств.
В рамках программы поддержки модернизации производства провели мониторинг семи предприятий, которые обновляют оборудование и технически перевооружают производственные площадки. Еще 20 компаниям предоставили консультации о действующих мерах поддержки таких проектов.