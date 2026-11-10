В Чувашии экс-начальника отделения ГИБДД обвиняют в превышении полномочий

По версии следствия, с августа прошлого года по апрель этого года полицейский освобождал водителей от административной ответственности из личной заинтересованности. В частности, в августе прошлого года он не привлек к ответственности несовершеннолетнего сына знакомого, который управлял грузовиком без водительского удостоверения, а также самого знакомого, передавшего ему управление автомобилем.