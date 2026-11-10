В Петербурге число салонов с услугой по удалению татуировок выросло на 20%

Согласно исследованию, число салонов с услугой по сведению тату заметнее всего выросло в Челябинске (63%), Самаре (51%), Нижнем Новгороде (47%) и Воронеже (41%). В Москве и Петербурге рост тоже наблюдается, хотя и не столь значительный. В столице — на 17%. В городе на Неве — до 20%.