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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Петербурге число салонов с услугой по удалению татуировок выросло на 20%

Сведение татуировок стало чаще интересовать россиян. Число салонов, предлагающих эту услугу в городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, выросло за два года на 27%. Информацией об этом поделилась «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2ГИС.
Стоимость сеанса в салонах Петербурга составляет 1800 рублей

Стоимость сеанса в салонах Петербурга составляет 1800 рублей

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Согласно исследованию, число салонов с услугой по сведению тату заметнее всего выросло в Челябинске (63%), Самаре (51%), Нижнем Новгороде (47%) и Воронеже (41%). В Москве и Петербурге рост тоже наблюдается, хотя и не столь значительный. В столице — на 17%. В городе на Неве — до 20%.
Цены на сведение тату, по данным 2ГИС, меньше всего в Омске, Краснодаре и Нижнем Новгороде — по 1000 рублей. В Петербурге удалить татуировку дороже почти в два раза. Стоимость составляет 1800 рублей.
Денис Петров