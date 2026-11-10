В Петербурге число салонов с услугой по удалению татуировок выросло на 20%
Сведение татуировок стало чаще интересовать россиян. Число салонов, предлагающих эту услугу в городах-миллионниках, включая Санкт-Петербург, выросло за два года на 27%. Информацией об этом поделилась «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования 2ГИС.
Согласно исследованию, число салонов с услугой по сведению тату заметнее всего выросло в Челябинске (63%), Самаре (51%), Нижнем Новгороде (47%) и Воронеже (41%). В Москве и Петербурге рост тоже наблюдается, хотя и не столь значительный. В столице — на 17%. В городе на Неве — до 20%.
Цены на сведение тату, по данным 2ГИС, меньше всего в Омске, Краснодаре и Нижнем Новгороде — по 1000 рублей. В Петербурге удалить татуировку дороже почти в два раза. Стоимость составляет 1800 рублей.