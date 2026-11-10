Химическая продукция составила 53,4% экспорта Ростовской области в ЮАР

В ведомстве добавили, что по итогам первого полугодия 2026 года Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе по объему внешнеторгового оборота и экспорта. Доля региона составила 33,3% и 35,7% соответственно. Внешнеторговые операции область осуществляла со 128 странами.