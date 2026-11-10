Химическая продукция составила 53,4% экспорта Ростовской области в ЮАР
Химическая продукция обеспечила 53,4% экспорта Ростовской области в Южно-Африканскую Республику. Еще 46,6% поставок пришлось на продовольственные товары и сырье для их производства, сообщила пресс-служба правительства области.
В структуре импорта из ЮАР преобладают продовольственные товары и сырье для их производства — 94,2%. Еще 4,4% приходится на машиностроительную продукцию.
В ведомстве добавили, что по итогам первого полугодия 2026 года Ростовская область заняла второе место в Южном федеральном округе по объему внешнеторгового оборота и экспорта. Доля региона составила 33,3% и 35,7% соответственно. Внешнеторговые операции область осуществляла со 128 странами.
В общей структуре экспорта Ростовской области преобладают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (72%), минеральные продукты (16,6%), машины, оборудование и транспортные средства (5%). В импорте основную долю занимают машиностроительная продукция (41%), продовольственные товары и сырье для их производства (25%), химическая продукция (12,7%).