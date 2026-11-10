В Марий Эл увеличили расходы бюджета на 1 млрд рублей
Республика дополнительно направит 688,5 млн рублей на поддержку участников СВО
В Марий Эл расходы республиканского бюджета на этот год увеличили на 1 млрд руб. Изменения в бюджет приняли депутаты Государственного собрания на двадцатой сессии, сообщила пресс-служба парламента республики.
Дополнительно 688,5 млн руб. зарезервировали на поддержку участников специальной военной операции.
Доходы бюджета на этот год снизили на 2 млрд руб. Корректировка связана с фактическими поступлениями за девять месяцев и прогнозом до конца года. В частности, ожидается сокращение поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ, акцизам на алкоголь и нефтепродукты, а также транспортному налогу. При этом федеральные безвозмездные поступления увеличились на 92,8 млн руб.
После корректировки доходы бюджета Марий Эл на этот год составят почти 71,2 млрд руб., расходы — 77,6 млрд руб. Дефицит увеличится на 3 млрд руб., до 6,4 млрд руб.