В Марий Эл увеличили расходы бюджета на 1 млрд рублей

Доходы бюджета на этот год снизили на 2 млрд руб. Корректировка связана с фактическими поступлениями за девять месяцев и прогнозом до конца года. В частности, ожидается сокращение поступлений по налогу на прибыль, НДФЛ, акцизам на алкоголь и нефтепродукты, а также транспортному налогу. При этом федеральные безвозмездные поступления увеличились на 92,8 млн руб.