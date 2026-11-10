На Дону с начала года составили 170 протоколов за незаконный сброс отходов
В Ростовской области с начала 2026 года провели 42 рейда по выявлению незаконного размещения отходов и составили по их итогам 170 протоколов. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерство природных ресурсов и экологии.
Проверки специалисты ведомства проводят совместно с полицией. Они направлены на выявление нарушений при транспортировке, обработке и утилизации отходов, а также незаконного сброса мусора с легкового и грузового транспорта.
В первую неделю ноября в регионе прошел очередной рейд, по итогам которого оформили шесть протоколов.
В министерстве призвали жителей пользоваться услугами проверенных компаний по вывозу отходов и запрашивать у перевозчиков документы, подтверждающие право на такую деятельность. В частности, исполнители должны иметь действующую лицензию на транспортирование отходов и договор с региональным оператором на их размещение или утилизацию.