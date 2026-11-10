На Дону с начала года составили 170 протоколов за незаконный сброс отходов

В министерстве призвали жителей пользоваться услугами проверенных компаний по вывозу отходов и запрашивать у перевозчиков документы, подтверждающие право на такую деятельность. В частности, исполнители должны иметь действующую лицензию на транспортирование отходов и договор с региональным оператором на их размещение или утилизацию.