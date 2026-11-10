В Казани остеопата обвиняют в смерти двухлетнего ребенка
В Татарстане направили в суд уголовное дело в отношении 55-летней жительницы республики. Ее обвиняют в смерти двухлетнего ребенка после остеопатической процедуры, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в январе прошлого года медработница проводила платные остеопатические процедуры двухлетнему мальчику в частной клинике Казани. При этом она не оценила должным образом состояние здоровья ребенка и не проконсультировалась с его лечащим врачом.
Во время медицинских манипуляций мальчик получил травму, от которой скончался в тот же день.
Медработницу обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).