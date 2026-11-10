В Дагестане выставили на торги особняк разорившегося бизнесмена за 18,4 млн рублей

В судебном решении не названы конкретные кредиторы и не приведена точная сумма требований каждого из них. Документ также не содержит сведений о предыдущих попытках продажи недвижимости. Указанный в решении первоначальный шестимесячный срок реализации имущества сам по себе не позволяет установить, на какой срок процедура была впоследствии продлена. Сообщение о продаже недвижимости разместило ООО «Аукционы Федерации» на Федресурсе 10 ноября 2026 года.