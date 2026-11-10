В Дагестане выставили на торги особняк разорившегося бизнесмена за 18,4 млн рублей
В Буйнакске выставили на продажу элитный особняк площадью 274,7 кв. м и земельный участок площадью 846 кв. м, принадлежащие Ибрагимхалилу Омардибирову. Недвижимость реализуют в рамках процедуры банкротства. Начальная стоимость лота составляет 18,384 млн рублей. Информация о торгах опубликована 10 ноября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Имущество находится по адресу: Буйнакск, улица Василия Хруцкого, 15. В состав единого лота входят жилой дом и земельный участок. Площадь участка составляет 8,46 сотки.
Торги пройдут в форме открытого электронного аукциона на площадке «Альфалот». Прием заявок начнется 11 ноября и завершится 18 декабря 2026 года. Аукцион назначен на 21 декабря в 14:00. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% начальной стоимости — 3,6768 млн рублей. Шаг повышения цены составит 5%, или 919,2 тыс. рублей.
Арбитражный суд Республики Дагестан признал Ибрагимхалила Курамагомедовича Омардибирова банкротом 14 января 2026 года. Как следует из решения суда, он сам обратился с заявлением о банкротстве из-за невозможности исполнить обязательства перед кредитными и микрофинансовыми организациями, а также налоговым органом. Размер просроченной задолженности перед кредиторами превышал 17 млн рублей.
Суд пришел к выводу, что финансовое и имущественное положение господина Омардибирова, его доходы и расходы, а также сведения о состоянии здоровья гражданина и членов его семьи не позволяют погасить обязательства в рамках реструктуризации долгов. В отношении него ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев. Финансовым управляющим утвердили Гусейна Ахмедовича Шамсутдинова — члена Ассоциации СРО ААУ «Евросиб». Организатором аукциона выступает Гусейн Шамсутдинов. Осмотреть дом и земельный участок потенциальные покупатели смогут по предварительной записи.
После подведения итогов торгов управляющий должен в течение пяти дней направить победителю предложение заключить договор купли-продажи. Покупателю отводится еще пять дней на подписание документа. Полностью оплатить недвижимость необходимо в течение 30 дней после заключения договора. Вырученные средства поступят на счет должника.
В судебном решении не названы конкретные кредиторы и не приведена точная сумма требований каждого из них. Документ также не содержит сведений о предыдущих попытках продажи недвижимости. Указанный в решении первоначальный шестимесячный срок реализации имущества сам по себе не позволяет установить, на какой срок процедура была впоследствии продлена. Сообщение о продаже недвижимости разместило ООО «Аукционы Федерации» на Федресурсе 10 ноября 2026 года.