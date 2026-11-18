Что ждет туристический бизнес в 2027 году: в Сочи пройдет форум SIFT-2026
8–9 декабря в конгресс-центре MANTERA RESORT & CONGRESS состоится IX Международный туристский форум в Сочи SIFT-2026.
Он объединит деловую программу и две специализированные выставки для представителей внутреннего и въездного туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.
Как сохранить загрузку и доходность отеля, привлечь новых гостей, повысить качество сервиса и сократить расходы? На форуме обсудят решения этих задач с учётом изменений туристического рынка и ожиданий туристов.
Что ждет участников
Центральным событием станет пленарное заседание о конкурентоспособности российского туризма в 2027 году. В деловой программе – экономика гостиниц, маркетинг и продажи, развитие санаторно-курортных программ, инвестиции в туристическую недвижимость, цифровые технологии, кадры и регулирование отрасли. Эксперты и представители бизнеса поделятся опытом и обсудят практические инструменты управления.
Кому полезен форум
Владельцы и управляющие отелей, санаториев и гостевых домов смогут найти подходы к росту загрузки и доходности. Туроператоры и экскурсионные компании – познакомиться с направлениями и потенциальными партнёрами. Рестораторы, поставщики оборудования, продуктов и услуг – встретиться с заказчиками из индустрии гостеприимства. Инвесторы и управляющие компании – оценить тенденции рынка, а представители туристических территорий – изучить опыт коллег.
Выставки и деловые встречи
На площадке форума пройдут XXIX Международная туристская выставка «Курорты и Туризм-2026» и XXV Международная специализированная выставка «Гостинично-Ресторанный Бизнес-2026». Для экспонентов это возможность представить продукцию и услуги профессиональной аудитории, найти клиентов и провести переговоры. Посетители смогут сравнить предложения, познакомиться с технологиями и установить деловые контакты.
Почему это важно для отрасли
Рост издержек, изменение спроса и конкуренция за туриста затрагивают предприятия по всей стране. SIFT-2026 даёт возможность сопоставить опыт разных регионов, обсудить общие вызовы и найти решения, которые можно применить в гостиничном, санаторно-курортном и туристическом бизнесе. Встречи с коллегами и партнёрами помогут участникам подготовиться к новому сезону.
https://tour-forum.com
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