Владельцы и управляющие отелей, санаториев и гостевых домов смогут найти подходы к росту загрузки и доходности. Туроператоры и экскурсионные компании – познакомиться с направлениями и потенциальными партнёрами. Рестораторы, поставщики оборудования, продуктов и услуг – встретиться с заказчиками из индустрии гостеприимства. Инвесторы и управляющие компании – оценить тенденции рынка, а представители туристических территорий – изучить опыт коллег.