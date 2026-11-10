В Оренбуржье с 2027 года появится Единая дирекция транспортного обслуживания
Новая структура будет контролировать перевозки и оптимизировать маршруты
В Оренбургской области во вторник, 10 ноября, завершилось очередное заседание правительства. Как сообщил губернатор Евгений Солнцев, ключевой темой обсуждения стал общественный транспорт в регионе.
С начала 2026 года по межмуниципальным перевозкам поступило 193 официальных обращения. По поручению господина Солнцева провели контрольные проверки перевозчиков, по 14 случаям вынесены предупреждения.
«Несмотря на значительное обновление подвижного состава в этом году, вижу ваши чаяния в социальных сетях, они касаются расписания движения, отсутствия того или иного маршрута на линии, ну и, конечно, необходимости продолжать обновлять транспорт в муниципалитетах — этот вопрос на моем контроле», — написал губернатор в своем канале Мах.
Так, для централизации управления с 1 января 2027 года в Оренбуржье начнет работу Единая дирекция транспортного обслуживания. Новая структура будет контролировать перевозки, рассматривать обращения жителей, анализировать движение транспорта, оптимизировать маршруты, а также развивать единую систему навигации и оплаты проезда.