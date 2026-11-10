В Оренбуржье с 2027 года появится Единая дирекция транспортного обслуживания

«Несмотря на значительное обновление подвижного состава в этом году, вижу ваши чаяния в социальных сетях, они касаются расписания движения, отсутствия того или иного маршрута на линии, ну и, конечно, необходимости продолжать обновлять транспорт в муниципалитетах — этот вопрос на моем контроле», — написал губернатор в своем канале Мах.