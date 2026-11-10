Мурат Абулкатинов и Моу Сэнь

Абулкатинов Мурат Михайлович родился 10 мая 1992 года в Новоузенске Саратовской области. В 2013 году окончил Театральный институт Саратовской консерватории по специальности «артист театра кукол», в 2022-м — режиссерский факультет ГИТИСа. В 2013 году работал в саратовском театре кукол «Теремок», в 2014–2015 годах — в Московском театре кукол. С 2015 по 2017 год — в качестве актера и режиссера в саратовском театре «Версия». С 2024 года — главный режиссер Красноярского театра юного зрителя. Среди постановок — «Евгений Онегин» и «Дубровский» в Красноярском ТЮЗе, «Тахир и Зухра» в театре «Шалом», «Июльский дождь» в театре «а39», «Десять посещений моей возлюбленной» в Театре наций и другие. Лауреат премии «Арлекин» за режиссуру «Евгения Онегина» (2024), премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2025 год.