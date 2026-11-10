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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ получил новый лимит «зонтичных» поручительств для поддержки предпринимателей

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) получил дополнительный лимит «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП на четвертый квартал 2026 года. Это позволит банку расширить кредитование малого и среднего бизнеса, в том числе предприятий с недостаточным залоговым обеспечением. Средства можно направить на реализацию инвестпроектов, пополнение оборотных средств и рефинансирование займов. Общий лимит поручительств, выделенный банкам-участникам программы, составляет 42 млрд рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

За пять лет участия в программе «зонтичных» поручительств НОВИКОМ вошел в топ-10 крупнейших банков-кредиторов, предоставив финансирование в 6,53 млрд рублей.
Так, в 2026 году благодаря данному механизму новые возможности для развития получила компания-лидер по производству промышленного вентиляционного оборудования, чья продукция широко представлена в России и странах ближнего зарубежья. Льготное финансирование клиент привлекает в рамках выполнения обязательств по государственным контактам в сфере атомной энергетики.
Другой постоянный клиент НОВИКОМа — один из ведущих российских операторов рекламы внутри помещений. С использованием механизма «зонтичного» поручительства оператор реализует высокотехнологичные рекламные кампании.
«За годы действия программа «зонтичных» поручительств показала себя одним из наиболее эффективных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря ей расширяются производства, увеличиваются объемы выпуска продукции и создаются новые рабочие места. Новый лимит поручительств от Корпорации МСП позволит нашим клиентам активнее развивать свой бизнес», — рассказал старший вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря господдержке предприниматели, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения, могут получить кредит до 1 млрд рублей с покрытием до 50% от его суммы. При этом механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому займу, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.
За время действия программы 105 тысяч предпринимателей по всей стране заключили более 40 тысяч договоров, задействуя «зонтичные» поручительства. Почти половина привлеченных средств была направлена в реальные сектора экономики, включая промышленность, IT, науку, логистику, сельское хозяйство и туризм. Аналитика Корпорации МСП показывает, что компании, использующие «зонты», увеличивают доходы и количество рабочих мест в 2-3 раза быстрее средних показателей.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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