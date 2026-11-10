НОВИКОМ получил новый лимит «зонтичных» поручительств для поддержки предпринимателей

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря господдержке предприниматели, у которых недостаточно собственного залогового обеспечения, могут получить кредит до 1 млрд рублей с покрытием до 50% от его суммы. При этом механизм гарантирует банку исполнение обязательств по такому займу, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.