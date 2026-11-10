Ростов и Шахты планируют защитить комплексами подавления Starlink
Комплексы радиоэлектронного подавления «Волна купол гарант», предназначенные для противодействия спутниковой системе Starlink, планируют развернуть на значимых объектах в Ростове и Шахтах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
По словам собеседника агентства, испытания комплекса завершились в начале 2026 года, тогда же началось его массовое производство. В ближайшее время такими системами намерены закрыть объекты, которые могут представлять интерес для ВСУ, в приграничных районах, а также в Новороссии, Ростове, Шахтах, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях.
При этом источник отметил, что текущие объемы и темпы производства пока не позволяют обеспечить защиту всех запланированных объектов. Их развертывание будет продолжаться.
Собеседник ТАСС также заявил, что украинские военные используют взломанные терминалы Starlink для управления беспилотниками, диверсионными группами и безэкипажными катерами. По его словам, комплекс «Волна купол гарант» способен воздействовать на работу спутниковой системы с помощью мощного электромагнитного импульса, выводящего из строя оборудование взаимодействия спутника с наземными терминалами.