Ростов и Шахты планируют защитить комплексами подавления Starlink

По словам собеседника агентства, испытания комплекса завершились в начале 2026 года, тогда же началось его массовое производство. В ближайшее время такими системами намерены закрыть объекты, которые могут представлять интерес для ВСУ, в приграничных районах, а также в Новороссии, Ростове, Шахтах, Краснодарском крае, Белгородской и Курской областях.