Рыночная ипотека заняла почти 69% запросов на новостройки на Кубани и в Адыгее
В октябре 2026 года на рыночную ипотеку пришлось 68,7% запросов на подбор новостроек в Краснодарском крае, Краснодаре и Адыгее. Годом ранее показатель составлял 44,8%. Всего доля стандартных кредитных программ увеличилась на 23,9 процентного пункта, следует из данных сервиса «Яндекс Недвижимость» (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).
Медианный бюджет покупки, указанный в запросах с рыночной ипотекой, достиг 6 млн руб. Речь идет о стоимости жилья, которое потенциальные покупатели рассматривают при подборе, а не о размере кредита или цене заключенной сделки.
Общероссийская динамика оказалась сопоставимой: в октябре на рыночные программы приходилось 69,6% ипотечных запросов против 49,4% годом ранее. При этом общее количество запросов на подбор новостроек по России за год сократилось на 14,1%, тогда как число обращений с использованием рыночной ипотеки выросло на 21,1%.
В «Яндекс Недвижимости» отмечают, что при выборе квартиры покупателям важно учитывать не только процентную ставку, но и полную стоимость приобретения, первоначальный взнос, дополнительные платежи и расходы на отделку. По словам руководителя сектора новостроек сервиса Екатерины Селезневой, сравнение предложений разных застройщиков позволяет оценить доступные скидки и варианты рассрочки, а также будущую финансовую нагрузку.
Исследование основано на обезличенных запросах пользователей услуги подбора новостроек за период с октября 2025 по октябрь 2026 года. В расчет включались заявки с указанным способом ипотечной оплаты, в том числе по льготным и субсидированным программам. К рыночной ипотеке относились кредиты на стандартных условиях. Данные отражают параметры поиска жилья и не характеризуют фактические сделки или банковские выдачи.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что по итогам января—сентября 2026 года объем сделок с новостройками снизился в Краснодарском крае на 3% год к году, до 16,2 тыс. лотов. Ситуация на юге РФ отличается от динамики в целом по стране: по итогам девяти месяцев этого года объем сделок на рынке новостроек в России увеличился на 2% год к году.