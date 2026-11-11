Рыночная ипотека заняла почти 69% запросов на новостройки на Кубани и в Адыгее

Исследование основано на обезличенных запросах пользователей услуги подбора новостроек за период с октября 2025 по октябрь 2026 года. В расчет включались заявки с указанным способом ипотечной оплаты, в том числе по льготным и субсидированным программам. К рыночной ипотеке относились кредиты на стандартных условиях. Данные отражают параметры поиска жилья и не характеризуют фактические сделки или банковские выдачи.