Теплый ноябрь помог дорожникам Петербурга обновить около 10 тысяч кв. м асфальта

В Санкт-Петербурге продолжают устранять дефекты дорожного покрытия. Относительно теплое начало ноября позволило дорожникам обновить до 10 тысяч квадратных метров асфальта за минувшую неделю, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.