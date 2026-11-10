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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Теплый ноябрь помог дорожникам Петербурга обновить около 10 тысяч кв. м асфальта

В Санкт-Петербурге продолжают устранять дефекты дорожного покрытия. Относительно теплое начало ноября позволило дорожникам обновить до 10 тысяч квадратных метров асфальта за минувшую неделю, сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на комитет по благоустройству.
В городе продолжают устранять дефекты дорожного полотна

В городе продолжают устранять дефекты дорожного полотна

Александр Коряков / Коммерсантъ

Методом «карт» дорожники смогли восстановить два поврежденных участка в Петродворцовом районе. Речь идет об Озерковой улице и Петербургском проспекте.
Ранее «Ъ-Северо-Запад» сообщал, что в Петербурге завершились ремонтные работы на Большом Сампсониевском проспекте от улицы Смолячкова до 1-го Муринского проспекта, которые проводили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Денис Петров