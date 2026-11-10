В Самарской области создадут Центр содействия строительству, за стройкой будут следить через камеры
В Самарской области создадут Центр содействия строительству, чтобы в режиме реального времени отслеживать возведение всех объектов. О таком поручении сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Такой опыт есть у других регионов. Его нужно предметно изучить и внедрить со следующего года. Более того, все стройплощадки должны быть оснащены камерами наблюдения», — отмечает глава Самарской области.
На оперативном совещании в правительстве Самарской области озвучили, что Центр содействия строительству заменит отдельные проектные группы, чтобы в одном месте в режиме онлайн появлялась информация обо всех объектах и ото всех структур, участвующих в строительстве и контролирующих его.