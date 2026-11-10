Трех полицейских из Татарстана наградили за спасение людей из горящей многоэтажки
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил награды трем полицейским из Набережных Челнов — Алексею Сабирову, Максиму Даянову и Ильгизу Шамсутдинову, которые приняли участие в спасении жителей многоэтажки во время пожара.
Инцидент произошел 28 июня 2026 года в доме на проспекте Мира. После хлопка газа и начавшегося пожара полицейские прибыли к дому, эвакуировали семь взрослых и одного ребенка. Алексей Сабиров проник в квартиру и вывел обгоревшую женщину, после чего расчистил заблокированную дверью лестничную клетку, чтобы жильцы могли выбраться. Из-за отравления продуктами горения его доставили в больницу, однако от госпитализации он отказался.
Алексея Сабирова наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения», Максим Даянов и Ильгиз Шамсутдинов получили почетные грамоты ведомства.