Онкодиспансер во Владикавказе реконструируют за 2,96 млрд рублей

Подрядчику предстоит выполнить работы в четыре этапа по корпусам учреждения. В частности, проект предусматривает модернизацию четырех существующих зданий: четырехэтажного корпуса с техническим этажом, двухэтажного корпуса, пятиэтажного здания с техническим этажом и корпуса переменной этажности от двух до трех этажей. Третий корпус признан аварийным. Его необходимо демонтировать и построить на этом месте новое здание. В нем разместят дневной стационар на 120 мест и поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену. Подрядчик должен выполнить фасадные работы, возвести необходимые несущие конструкции, установить технологическое оборудование, обустроить автомобильную дорогу и благоустроить прилегающую территорию.