Онкодиспансер во Владикавказе реконструируют за 2,96 млрд рублей
Власти Северной Осетии определили подрядчика для реконструкции Республиканского онкологического диспансера во Владикавказе. Цена контракта составляет 2,96 млрд руб. Работы на территории медицинского учреждения на улице Зортова, 2, должны завершить к концу 2030 года. Соответствующая закупка размещена в Единой информационной системе.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Республики Северная Осетия — Алания», конкурс проводит региональное управление госзакупок. Закупка предусматривает выполнение проектных и строительных работ в рамках одного контракта. Из общей суммы 2,921 млрд руб. приходится на реконструкцию, еще 40 млн руб. — на проектирование.
Подрядчику предстоит выполнить работы в четыре этапа по корпусам учреждения. В частности, проект предусматривает модернизацию четырех существующих зданий: четырехэтажного корпуса с техническим этажом, двухэтажного корпуса, пятиэтажного здания с техническим этажом и корпуса переменной этажности от двух до трех этажей. Третий корпус признан аварийным. Его необходимо демонтировать и построить на этом месте новое здание. В нем разместят дневной стационар на 120 мест и поликлинику, рассчитанную на 200 посещений в смену. Подрядчик должен выполнить фасадные работы, возвести необходимые несущие конструкции, установить технологическое оборудование, обустроить автомобильную дорогу и благоустроить прилегающую территорию.
Работы разделили на два основных этапа. Сначала исполнитель проведет инженерные изыскания и подготовит проектную документацию, которая должна получить положительное заключение государственной экспертизы. Завершить этот этап необходимо до 15 декабря 2026 года. Непосредственную реконструкцию планируют закончить до 30 ноября 2030 года. Общий срок исполнения контракта установлен до 29 декабря 2030 года.
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», словия конкурса предусматривают авансирование в размере до 30% цены контракта. При максимальной стоимости закупки подрядчик сможет получить около 888,4 млн руб. Расчеты по контракту будут проходить с казначейским сопровождением. Участники также должны подтвердить опыт строительства или реконструкции объектов капитального строительства стоимостью не менее 30% начальной цены контракта. Кроме того, победитель, не относящийся к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, обязан привлечь таких субподрядчиков на выполнение не менее 25% объема работ.
Нынешнему конкурсу предшествовала неудачная попытка найти подрядчика. Первое извещение о закупке на ту же сумму регион разместил 5 октября 2026 года. Однако 15 октября заказчик принял решение отменить процедуру. Повторный конкурс объявили 20 октября, а 27 октября опубликовали обновленную версию документации. Срок подачи заявок в итоге продлили до 9 ноября. Рассмотрение вторых частей заявок запланировали на 11 ноября, подведение итогов — на 12 ноября.
Необходимость реконструкции власти республики обсуждали задолго до объявления конкурса. В мае 2026 года министр здравоохранения Северной Осетии Астан Митциев сообщил ТАСС о планах обновить существующее здание диспансера и построить многоэтажный хирургический корпус. По его словам, увеличивать общее количество коек не планируют. Новые площади должны позволить перейти от палат на три-четыре пациента к одноместным и двухместным, обновить операционные и улучшить логистику внутри учреждения. Тогда власти рассчитывали приступить к работам в 2027 году.
Потребность в обновлении инфраструктуры отражена и в региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденной в мае 2026 года. Согласно документу, основной лечебный корпус Республиканского онкологического диспансера построили в 1986 году. Учреждение располагает стационарным отделением на 300 коек, пятью операционными и поликлиническим отделением мощностью 184 посещения в смену. В программе отмечается, что существующих площадей недостаточно для размещения подразделений с соблюдением санитарных требований. Значительная часть коечного фонда приходится на пяти- и шестиместные палаты, а особенно остро дефицит помещений ощущают гематологическое и паллиативное отделения, где пациентам необходимы отдельные палаты.
Проблемы диспансера касались и диагностического оборудования. В июне 2025 года прокуратура республики сообщила о неисправности магнитно-резонансного томографа и двух аппаратов компьютерной томографии. Техника вышла из строя в 2024 году. Верховный суд Северной Осетии обязал региональный Минздрав выделить средства на ремонт или замену оборудования. В апреле 2026 года на восстановление КТ и МРТ направили около 19 млн руб.: почти 13 млн руб. предназначили для ремонта компьютерного томографа, более 6 млн руб. — магнитно-резонансного.
В мае 2026 года Астан Митциев также сообщил о планах установить в диспансере аппарат однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ-КТ). По словам министра, ранее пациентам приходилось направляться на такое обследование в другие регионы. В октябре правительство республики сообщило, что новое оборудование для онкодиспансера поступит в рамках дополнительных закупок медицинской техники на 77 млн руб., которые стали возможны благодаря экономии по итогам конкурсных процедур. Монтаж оборудования планировали начать в ноябре.