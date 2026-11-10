Врио главы Удмуртии прокомментировала обращение о нехватке освещения в Ижевске
После школы учащиеся гимназии №56 в темноте идут мимо СИЗО
Работы по обустройству освещения на улице Удмуртской завершат в конце ноября, рассказала врио главы республики Ольга Абрамова. Она записала видеоролик в Max, где отвечала на обращения жителей. Одно из них — от горожанки Елены, пожаловавшейся на нехватку освещения в Ижевске.
«Хотим обратить ваше внимание на освещение в городе: как детям после второй смены в гимназии №56 возвращаться домой в сторону Радиозавода мимо СИЗО по абсолютно темным улицам? Такая же история после 17:00, если идти через “Березовую рощу”»,— прочитала обращение госпожа Абрамова.
Отвечая на вопрос о дороге возле СИЗО, она попросила главу Ижевска Дмитрия Чистякова посмотреть, насколько на участке обеспечено освещение и принять необходимые меры. Врио главы добавила, что основная часть «Березовой рощи» уже освещается, но допустила отключения во время работ по благоустройству.