Врио главы Удмуртии прокомментировала обращение о нехватке освещения в Ижевске

«Хотим обратить ваше внимание на освещение в городе: как детям после второй смены в гимназии №56 возвращаться домой в сторону Радиозавода мимо СИЗО по абсолютно темным улицам? Такая же история после 17:00, если идти через “Березовую рощу”»,— прочитала обращение госпожа Абрамова.