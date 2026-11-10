Ростовская область сократит расходы на транспорт на 15% в 2027 году

В Ростовской области расходы областного бюджета по подразделу «Транспорт» в 2027 году могут составить около 4,1 млрд руб. Это на 734,3 млн руб., или 15,2%, меньше предусмотренных на 2026 год 4,8 млрд руб. Такие параметры следуют из проекта бюджета региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».