Ростовская область сократит расходы на транспорт на 15% в 2027 году
В Ростовской области расходы областного бюджета по подразделу «Транспорт» в 2027 году могут составить около 4,1 млрд руб. Это на 734,3 млн руб., или 15,2%, меньше предусмотренных на 2026 год 4,8 млрд руб. Такие параметры следуют из проекта бюджета региона на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Наиболее крупная статья расходов — компенсация выпадающих доходов пригородных железнодорожных перевозчиков — в 2027 году составит 1,2 млрд руб. В бюджете на 2026 год на эти цели было предусмотрено 1,4 млрд руб. Сокращение составит 187,4 млн руб., или 13,3%.
На субсидии перевозчикам городского наземного транспорта для компенсации льготного проезда отдельных категорий граждан планируют направить 288,2 млн руб. против 461,5 млн руб. в 2026 году. Финансирование уменьшится на 173,3 млн руб., или 37,6%.
На компенсацию 50-процентной скидки на проезд в пригородных электричках для школьников и студентов предусмотрено 82 млн руб. В 2026 году на это направление было заложено 92,6 млн руб.
При этом в проекте бюджета на 2027 год предусмотрены новые или отдельно обозначенные расходы на транспортное обслуживание Таганрога в рамках концессионных соглашений — 689,8 млн руб. Еще 295,2 млн руб. планируется направить на регулярные межмуниципальные автобусные перевозки по регулируемым тарифам.
На деятельность министерства транспорта Ростовской области заложено 269,9 млн руб., государственного бюджетного учреждения «Управление транспортного обеспечения» — 1 млрд руб. На работу ГКУ «Организатор перевозок Ростовской области» предусмотрен 41,1 млн руб. Еще 185 млн руб. планируется внести в уставный капитал судоходной пассажирской компании «Дон» — столько же было предусмотрено в бюджете на 2026 год.
В 2028 году расходы на транспорт планируют сократить еще сильнее: сумма перечисленных в проекте направлений составит около 3,4 млрд руб. В 2029 году на эти цели предусмотрено около 3,5 млрд руб.