На Ставрополье дагестанца заочно приговорили к 15 годам за беспорядки в аэропорту
Ставропольский краевой суд заочно приговорил жителя Дагестана Рабадана Исмаилова к 15 годам лишения свободы за участие в массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ» 29 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.
Суд признал его виновным по трем статьям УК РФ: об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212), нарушении требований транспортной безопасности (ч. 3 ст. 263.1) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317).
По данным прокуратуры, Исмаилов, действуя на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля, отказался выполнять законные требования правоохранителей и присоединился к массовым беспорядкам, сопровождавшимся насилием и уничтожением имущества.
В результате действий участников беспорядков аэропорту был причинен ущерб на сумму более 24 млн руб. Работа воздушной гавани оказалась полностью заблокирована, регулярные рейсы задерживали и отменяли либо перенаправляли в другие аэропорты. Противоправные действия были совершены в отношении 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Исмаилову 15 лет лишения свободы. Первые три года он должен провести в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.