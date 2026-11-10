На Ставрополье дагестанца заочно приговорили к 15 годам за беспорядки в аэропорту

В результате действий участников беспорядков аэропорту был причинен ущерб на сумму более 24 млн руб. Работа воздушной гавани оказалась полностью заблокирована, регулярные рейсы задерживали и отменяли либо перенаправляли в другие аэропорты. Противоправные действия были совершены в отношении 30 представителей власти, 23 из них получили телесные повреждения различной степени тяжести.