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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

Петербург стал одним из лидеров в выдаче розничных кредитов

В октябре 2026 года жители Санкт-Петербурга получили 45,4 млрд рублей в качестве займа. По этому показателю город занял третью строчку среди регионов в рейтинге лидеров по выдаче розничных кредитов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Петербуржцы набрали кредитов в октябре на 45,4 млрд рублей

Петербуржцы набрали кредитов в октябре на 45,4 млрд рублей

Александр Коряков / Коммерсантъ

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На первое место вышла Москва, где выдали розничных кредитов на 99,4 млрд рублей. На второй строчке находится Московская область с показателем в 67,9 млрд рублей.
Пятерку лидеров замыкают Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (35,6 млрд рублей) и Татарстан (33,2 млрд рублей).
Согласно данным НБКИ, общий объем выданных кредитов в октябре уменьшился на 29,2% по сравнению с сентябрем и составил 0,97 трлн рублей (в сентябре — 1,37 трлн рублей). Наиболее серьезную динамику сокращения объемов предоставленных кредитов зафиксировали в Петербурге (-38,8%), Башкортостане (-35,1%), Ростовской области (-34,9%), Москве (-34,1%) и Ленобласти (-33,9%).
Денис Петров