Петербург стал одним из лидеров в выдаче розничных кредитов

В октябре 2026 года жители Санкт-Петербурга получили 45,4 млрд рублей в качестве займа. По этому показателю город занял третью строчку среди регионов в рейтинге лидеров по выдаче розничных кредитов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).