Петербург стал одним из лидеров в выдаче розничных кредитов
В октябре 2026 года жители Санкт-Петербурга получили 45,4 млрд рублей в качестве займа. По этому показателю город занял третью строчку среди регионов в рейтинге лидеров по выдаче розничных кредитов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
На первое место вышла Москва, где выдали розничных кредитов на 99,4 млрд рублей. На второй строчке находится Московская область с показателем в 67,9 млрд рублей.
Пятерку лидеров замыкают Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (35,6 млрд рублей) и Татарстан (33,2 млрд рублей).
Согласно данным НБКИ, общий объем выданных кредитов в октябре уменьшился на 29,2% по сравнению с сентябрем и составил 0,97 трлн рублей (в сентябре — 1,37 трлн рублей). Наиболее серьезную динамику сокращения объемов предоставленных кредитов зафиксировали в Петербурге (-38,8%), Башкортостане (-35,1%), Ростовской области (-34,9%), Москве (-34,1%) и Ленобласти (-33,9%).