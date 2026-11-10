Экс-чиновника Дагестана обвиняют в халатности из-за гибели человека при оползне
В Дагестане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов администрации Кайтагского района. Его обвиняют в халатности, которая, по версии следствия, привела к гибели местной жительницы при сходе оползня в селе Кирки 5 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным следствия, в марте и апреле обвиняемый получал информацию об активизации оползневых процессов в селе. Однако он не организовал проверку этих сведений, не уведомил профильные службы и руководство района, а также не принял мер по эвакуации жителей из опасной зоны.
В результате 5 апреля оползень сошел на жилые дома. Под завалами камней и грунта погибла местная жительница. Следствие считает, что причиной трагедии стало ненадлежащее исполнение бывшим чиновником своих должностных обязанностей.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.