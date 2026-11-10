На средний годовой доход в Сочи можно купить лишь 3,2 «квадрата» жилья

По оценке аналитиков, за этот период цены на вторичное жилье в среднем выросли на 69%, тогда как зарплаты — на 87%. Наиболее заметно доступность квадратных метров увеличилась в Краснодаре и Новокузнецке — на 2,3 и 2 кв. м соответственно. В то же время в Тольятти, Чебоксарах, Кирове, Саратове и Челябинске на средний годовой доход теперь можно купить меньше жилья, чем в 2021 году. За пять лет стоимость вторичной недвижимости в этих городах выросла в 2–2,3 раза.