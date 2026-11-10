На средний годовой доход в Сочи можно купить лишь 3,2 «квадрата» жилья
Сочи занял последнее место среди 40 крупнейших российских городов по доступности вторичного жилья: на средний годовой доход здесь можно приобрести 3,2 кв. м. Это меньше, чем в Москве (4,8 кв. м), Санкт-Петербурге (4,6 кв. м) и Казани (5,4 кв. м). Такие данные приводят аналитики «Циана».
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Сочи в ноябре 2026 года составила 310,5 тыс. руб. По этому показателю город уступает только Москве, где «квадрат» стоит в среднем 431,9 тыс. руб. За последние пять лет цены на вторичное жилье в Сочи выросли на 19%, однако за год снизились на 4%.
Несмотря на высокую стоимость недвижимости, доступность жилья в городе за пятилетний период увеличилась. В 2021 году на средний годовой доход можно было приобрести 2,1 кв. м, в 2025 году — 2,8 кв. м. В целом по 40 исследованным городам в 2026 году на годовой доход приходится 7,3 кв. м против 6,7 кв. м пять лет назад.
По оценке аналитиков, за этот период цены на вторичное жилье в среднем выросли на 69%, тогда как зарплаты — на 87%. Наиболее заметно доступность квадратных метров увеличилась в Краснодаре и Новокузнецке — на 2,3 и 2 кв. м соответственно. В то же время в Тольятти, Чебоксарах, Кирове, Саратове и Челябинске на средний годовой доход теперь можно купить меньше жилья, чем в 2021 году. За пять лет стоимость вторичной недвижимости в этих городах выросла в 2–2,3 раза.
Наиболее доступное жилье среди участников исследования оказалось в Новокузнецке: на средний годовой доход там можно приобрести 10,6 кв. м. В Липецке этот показатель составляет 9,4 кв. м, в Тюмени — 9,3 кв. м, в Оренбурге — 8,9 кв. м, в Астрахани — 8,6 кв. м. В Тюмени результат объясняется сравнительно высокими зарплатами, в остальных городах — низкой стоимостью недвижимости.
За последний год соотношение доходов и цен на вторичном рынке, напротив, несколько ухудшилось. В среднем по исследованным городам стоимость квадратного метра выросла на 12%, а зарплаты — на 11%. В результате площадь жилья, доступная на годовой доход, сократилась с 7,4 до 7,3 кв. м. Наиболее заметное снижение показателя зафиксировано в Кирове и Ижевске — на 0,7–1 кв. м.