Самарские теннисисты завоевали медали российских и международных соревнований
Теннисисты из Самарской области стали призерами чемпионата России и международного турнира ITF W15 в Китае. Об этом сообщает региональный минспорт.
Алина Тихонова стала двукратной победительницей международного турнира ITF W15 в Китае. Она победила в одиночном разряде и в парном с Икуми Ямазаки из Японии.
Кирилл Филаретов завоевал бронзу чемпионата России по теннису среди мужчин в одиночном разряде в Казани.
Кирилл Филаретов в паре с Дмитрием Бурцевым из Москвы стал финалистом соревнований среди мужчин в парном разряде на международном турнире M15 ITF «Pepsi Cup» в Узбекистане.