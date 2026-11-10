Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

Самарские теннисисты завоевали медали российских и международных соревнований

Теннисисты из Самарской области стали призерами чемпионата России и международного турнира ITF W15 в Китае. Об этом сообщает региональный минспорт.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

Купить фото
Алина Тихонова стала двукратной победительницей международного турнира ITF W15 в Китае. Она победила в одиночном разряде и в парном с Икуми Ямазаки из Японии.
Кирилл Филаретов завоевал бронзу чемпионата России по теннису среди мужчин в одиночном разряде в Казани.
Кирилл Филаретов в паре с Дмитрием Бурцевым из Москвы стал финалистом соревнований среди мужчин в парном разряде на международном турнире M15 ITF «Pepsi Cup» в Узбекистане.
Руфия Кутляева